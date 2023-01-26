Как пишет Politeka.net, популярная украинская ведущая Маша Ефросинина решила высказаться о том, как статус человека и его поступки вынуждает нас переменить к нему свое отношение. Ведущая опубликовала также кадр с Владимиром Зеленским, выразив свое мнение.

«Достаточно естественна сложность перехода на «ты» в человеческом общении. И довольно странным может казаться переход наоборот – с «ты» на «вы». Но в Вашем случае, господин Президент, он абсолютно закономерен.

Сегодня Вы – это лицо силы и единства нашего Народа. Сегодня Вы – олицетворение нашей Несокрушимости. Вы – это лидер страны в самые страшные ее времена. Вы держитесь, держимся и мы!» - написала ведущая.

В сети также выразили свое мнение:

«Самый лучший наш президент! Мы все за него и за ним! Здоровья, силы, мужества и конечно же победы! Потому что он лучший из всех! Настоящий и мужественный из Азовской стали;

Президент, которого ждала Украина 30 лет; Да и есть, давно думала об этом. Когда-то был Вова и Зеля, а теперь его дела показали, что он Владимир Александрович».

Ранее Ефросинина поделилась фотографией со своей мамой.

"Я поехала в самостоятельную жизнь, когда мне было 16 лет. И вот через двадцать пять лет я впервые снова живу с мамой:)) но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по Саше, и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам".

Напомним, Ефросинина ответила на хейт ее интервью с Квитковой о ее расставании

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