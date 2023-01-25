Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина продолжает показывать в Инстаграм различные отрывки из своих интервью, которые делает со своими коллегами. Недавно на вместе с Дашей Квитковой сняла очередной «Экзамен» с ответами на провокационные вопросы.

Причем многие засудили такой формат съемок, ведь артистка ранее снимала более интересные беседы с более значимыми личностями, популярными исполнителями и деятелями. Интервью, в ходе которого одна из победительниц Холостяка Даша Квиткова поспешила рассказать о расставании с мужем Никитой Добрыниным, хотя прошло всего 1,5 недели после того, как они разъехались.

Ефросинина поспешила отреагировать на критику, ведь многие были недовольны не информативностью этого выпуска.

«Я, когда читаю свой директ, где все «лучше знают», как надо разводиться Даше и Никите. И о том, как не надо было Бейонсе надевать платье Frolov».

Также ранее Мария показала видеонарезку интервью, которое ей дала блогерша, победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Квиткова.

"Соцсети доказали одно – они формируют у зрителя представление о человеке, но достаточно трудно изменить это представление, - написала Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.