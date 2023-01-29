Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. У жовтні зірка зізналася, що пережила важку операцію, розповівши про неї у своєму блозі.

А нещодавно Аліна розповіла, що для відновлення їй потрібно знову звернутися за допомогою лікарів. І в останньому відео Гросу вирішила розповісти докладніше про це.

"Друзі, всім привіт, нарешті хочу поділитися з вами. Я зараз перебуваю в шпиталі. Після операції думала, сама викарабкаюся, але вирішено було мене відправити на реабілітацію до шпиталю. Він не зовсім простий, він спеціальний, повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму, оздоровлення, ось... Підйом дуже ранній, о шостій ранку, біля того, дуже велика кількість ліків, процедури, деякі болючі, деякі не дуже приємні. ще тут повністю веганська їжа", - сказала Аліна, поділившись із фанатами.

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