Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. В октябре звезда призналась, что пережила тяжелую операцию, рассказав о ней в своем блоге.
А недавно Алина рассказала, что для восстановления ей необходимо снова обратиться за помощью врачей. И в последнем видео Гросу решила рассказать подробней об этом.
"Друзья, всем привет, наконец-то хочу поделиться с вами. Я сейчас нахожусь в госпитале. После операции думала, сама выкарабкаюсь, но решено было меня отправить на реабилитацию в госпиталь. Он не совсем простой, он специальный, полностью направленный на реабилитацию, возобновления организма, поднятия иммунной системы, очищения организма, оздоровление, вот. Подъем очень ранний, в шесть утра, около того, очень большое количество лекарств, процедуры, некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. С прикольного тут есть йога, очень красивые виды, еще тут полностью веганская еда", - сказала Алина, поделившись с фанатами.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Фура столкнулась с пассажирским автобусом на трассе Киев - Харьков: первые данные о погибших
Температурные качели и снегопады: февраль напоследок удивит украинцев, появился прогноз
Украинцам раздадут по 3300 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Напомним, Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это
А еще Politeka сообщала, что Алина Гросу раскрыла секретные ингредиенты сливочного пива из Гарри Поттера
Также Politeka писала, что Гросу намекнула на разрыв с россиянином Полянским, показав самых дорогих людей