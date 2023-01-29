Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. В октябре звезда призналась, что пережила тяжелую операцию, рассказав о ней в своем блоге.

А недавно Алина рассказала, что для восстановления ей необходимо снова обратиться за помощью врачей. И в последнем видео Гросу решила рассказать подробней об этом.

"Друзья, всем привет, наконец-то хочу поделиться с вами. Я сейчас нахожусь в госпитале. После операции думала, сама выкарабкаюсь, но решено было меня отправить на реабилитацию в госпиталь. Он не совсем простой, он специальный, полностью направленный на реабилитацию, возобновления организма, поднятия иммунной системы, очищения организма, оздоровление, вот. Подъем очень ранний, в шесть утра, около того, очень большое количество лекарств, процедуры, некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. С прикольного тут есть йога, очень красивые виды, еще тут полностью веганская еда", - сказала Алина, поделившись с фанатами.

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