Популярна актриса Ксенія Мішина нещодавно розповіла про своє бажання перетворитись. Заради цього артистка повністю змінила своє меню і почала практично ночувати у спортзалі. Наразі вона часто розповідає українкам, чим займається.

Про користь вакууму вона говорила неодноразово, але у Сторі вирішила нагадати.

«Дівчатка, багато запитань. Знову розповідаю, зберігайте. Нахил – видих – втягнути живіт, можна допомагати дуже обережно руками. З першого разу може звичайно не вийти, але з кожним разом буде все більше і більше відчуття бути присутнім, як треба робити правильно.

Встали – видих. У менструальні дні – не можна! 5 підходів по 20-25 секунд (у кого як виходить) все поступово. А потім уже можна підключати м'язи» – поділилася Мішина.

Раніше у Instagram зірка вирішила дати українцям кілька життєвих порад.

""Що робити?" - запитаєте Ви... Не витрачати своє життя на легковажні вчинки. Працювати над собою, якщо хочеш стати вільним. Це не означає все кинути, це означає: усвідомлювати те, що робиш. У цей момент стаєш усвідомлюючим свої дії, своє життя і це веде до любові, співчуття та м'якості до себе та до всіх людей”, - пише Ксенія Мішина.

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