Популярная актриса Ксения Мишина недавно рассказала о своем желании преобразиться. Ради этого артистка полностью сменила свое меню и стала практически ночевать в спортзале. Теперь она часто рассказывает украинкам, чем занимается.

О пользе вакуума она говорила не раз, но в Стори решила напомнить.

«Девочки, много вопросов. Снова рассказываю, сохраняйте. Наклон – выдох – втянуть живот, можно помогать очень осторожно руками. С первого разу может конечно не получиться, но с каждым разом будет все больше и больше ощущение присутствовать, как надо делать правильно.

Встали – выдох. В менструальные дни – нельзя! 5 подходов по 20-25 секунд (у кого как получается), все постепенно. А потом уже можно подключать мышцы» - поделилась Мишина.

Ранее в Instagram звезда решила дать украинцам несколько жизненных советов.

""Что делать?" - спросите Вы... Не тратить свою жизнь на легкомысленные поступки. Работать над собой, если хочешь стать свободным. Это не значит все бросить, это значит: осознавать то, что делаешь. В этот момент становишься осознающим свои действия, свою жизнь и это ведет к любви, состраданию и мягкости к себе и ко всем людям", - пишет Ксения Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.