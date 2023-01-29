Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як тепер проходять її робочі зустрічі.
"Багато людей зараз працюють не в офісах, а вдома. І буває так, що не завжди ти можеш увімкнути камеру на зумі…)) Дівчата зрозуміють про що я. На наших зустрічах з командою буває так, що хтось не встиг висушити волосся, тому що зникло світло, або привести себе до ладу, у якому ти будеш впевненою в собі. Коли діти на голові, я також можу вийти в «офісний ефір» не дуже бьюті", — пише Катерина Кухар.
Раніше артистка зізналася, що тепер їй доводиться самостійно годувати дітей і займатися прибиранням.
"За 40 років життя, я вибудувала свій сімейний менеджмент таким чином, що не займалась рутинними побутовими справами. Останній рік все повністю змінилось і досі звикаю до режиму: мама-домогосподарка...", — розповідала балерина.
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Шанувальники в коментарях до нового посту підтримали Катерину Кухар:
"Ви чудова, незважаючи на засмучений погляд… але він зараз у кожного …. Чекаю весну, вона вже скоро…,може комусь у лютому захочеться підсніжників… , бажання здійсниться … і буде щастя…";
"Той самий випадок,коли хвилину просто дивилася на світлину😍".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.