Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, як тепер проходять її робочі зустрічі.

"Багато людей зараз працюють не в офісах, а вдома. І буває так, що не завжди ти можеш увімкнути камеру на зумі…)) Дівчата зрозуміють про що я. На наших зустрічах з командою буває так, що хтось не встиг висушити волосся, тому що зникло світло, або привести себе до ладу, у якому ти будеш впевненою в собі. Коли діти на голові, я також можу вийти в «офісний ефір» не дуже бьюті", — пише Катерина Кухар.

Раніше артистка зізналася, що тепер їй доводиться самостійно годувати дітей і займатися прибиранням.

"За 40 років життя, я вибудувала свій сімейний менеджмент таким чином, що не займалась рутинними побутовими справами. Останній рік все повністю змінилось і досі звикаю до режиму: мама-домогосподарка...", — розповідала балерина.

Шанувальники в коментарях до нового посту підтримали Катерину Кухар:

"Ви чудова, незважаючи на засмучений погляд… але він зараз у кожного …. Чекаю весну, вона вже скоро…,може комусь у лютому захочеться підсніжників… , бажання здійсниться … і буде щастя…";

"Той самий випадок,коли хвилину просто дивилася на світлину😍".

Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.