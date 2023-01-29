В этот раз на своей странице в Instagram звезда рассказала, как сейчас проходят ее рабочие встречи.
"Многие люди сейчас работают не в офисах, а дома. И бывает так, что не всегда ты можешь включить камеру на зуме…)) Девушки поймут о чем я. На наших встречах с командой бывает так, что кто-то не успел высушить волосы, поэтому что исчез свет, или привести себя в порядок, в котором ты будешь уверенной в себе. Когда дети на голове, я также могу выйти в «офисный эфир» не очень бьюти", — пишет Екатерина Кухар.
Раньше артистка призналась, что теперь ей приходится самостоятельно кормить детей и заниматься уборкой.
"За 40 лет жизни я выстроила свой семейный менеджмент таким образом, что не занималась рутинными бытовыми делами. Последний год все полностью изменилось и до сих пор привыкаю к режиму: мама-домохозяйка...", — рассказывала балерина.
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Поклонники в комментариях к новому посту поддержали Екатерину Кухар:
"Вы восхитительна, несмотря на расстроенный взгляд… но он сейчас у каждого…. Жду весну, она уже скоро…, может кому-то в феврале захочется подснежников… , желание сбудется… и будет счастье…";
"Тот случай, когда минуту просто смотрела на фотографию 😍".
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.