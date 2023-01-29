Ганна Богдан, переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливаком, продовжує показувати, як поводиться у формі.

Популярна екс-модель, переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан вирішила показати, як намагається себе тримати у формі та що допомагає їй відволіктися. Цього разу вона у Сторі опублікувала короткий ролик.

"Я не намагалася схуднути, я лише виключила зі свого раціону все солодке", - написала Богдан.

Варто зазначити, що раніше вона вже скинула понад 15 зайвих кілограм і часто про це говорила, наголошуючи, що потрібно лише вибрати правильний підхід.

"Все має бути в комплексі. Має бути харчування, має бути спорт, повинен бути нормальний сон" - додавала Богдан.

На цей раз вона жартівливо написала: "Щось не дуже в мене з рівновагою".

Після проекту Ганна та Михайло Заливако зустрічалася довгий час, але потім стало відомо, що вони розійшлися на тлі повномасштабного вторгнення.

"Ви та Мишко - найкраща пара була. Ви такі класні. Може ще є шанс повернути все?", - написав фанат.

"Скоро буде рік, як ми розійшлися. У кожного давно своє життя. Дякую, приємно", - написала Ганна у відповідь.

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