Популярна екс-модель, переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан вирішила показати, як намагається себе тримати у формі та що допомагає їй відволіктися. Цього разу вона у Сторі опублікувала короткий ролик.
"Я не намагалася схуднути, я лише виключила зі свого раціону все солодке", - написала Богдан.
Варто зазначити, що раніше вона вже скинула понад 15 зайвих кілограм і часто про це говорила, наголошуючи, що потрібно лише вибрати правильний підхід.
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"Все має бути в комплексі. Має бути харчування, має бути спорт, повинен бути нормальний сон" - додавала Богдан.
На цей раз вона жартівливо написала: "Щось не дуже в мене з рівновагою".
Після проекту Ганна та Михайло Заливако зустрічалася довгий час, але потім стало відомо, що вони розійшлися на тлі повномасштабного вторгнення.
"Ви та Мишко - найкраща пара була. Ви такі класні. Може ще є шанс повернути все?", - написав фанат.
"Скоро буде рік, як ми розійшлися. У кожного давно своє життя. Дякую, приємно", - написала Ганна у відповідь.
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Також Politeka повідомляла, що Богдан із "Холостяка" влаштувала королівський відпочинок закордоном, вразивши українців.
А ще Politeka писала, що Богдан із "Холостяка" показала, як їй живеться після розставання із Заливаком