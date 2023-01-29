Анна Богдан, победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако, продолжает показывать, как держит себя в форме.

Популярная экс-модель, победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан решила показать, как старается себя держать в форме и что помогает ей отвлечься. В этот раз она в Стори опубликовала короткий ролик.

"Я не старалась похудеть, я только исключила из своего рациона все сладкое", - написала ранее Богдан.

Стоит отметить, что раньше она уже сбросила более 15 лишных килограмм и часто об этом говорила, подчеркивая, что нужно лишь выбрать правильный подход.

"Все должно быть в комплексе. Должно быть питание, должен быть спорт, должен быть нормальный сон" - добавляла Богдан.

В этот раз она шутливо написала: "Что-то не очень у меня с равновесием".

После проекта Анна и Михаил Заливако встречалась долгое время, но потом стало известно, что они разошлись на фоне полномасштабного вторжения.

"Вы и Миша - самая лучшая пара была. Вы такие классные. Может еще есть шанс вернуть все?", - написал фанат.

"Скоро будет год, как мы разошлись. У каждого давно своя жизнь. Спасибо, приятно", - написала Анна в ответ.

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