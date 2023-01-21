Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая была участницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. На проекте девушке удалось победить, после чего пара встречалась длительное время, но все изменилось после полномасштабного вторжения. Анна призналась, что больше не вместе с Михаилом, при этом через некоторое время снова появилась рядом с экс-избранником, когда праздновали его день рождения.

А недавно Богдан призналась, что набрала 6 кг после праздников. А на новом видео Анна показала, как тренируется в спортзале, поделившись соответствующими кадрами в своем сторис Инстаграм.

А до этого Богдан показала, как дома развлекалась с котом. Звезда стояла перед зеркалом и показывала любимца, который сидел на шее у нее. Стоит отметить, что это кот Михаила и из-за этого постоянно ходят слухи, не помирилась ли пара.

"Давно Бублика не было у меня в сторис. Так люблю ее", - написала Анна в сторис Инстаграм.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан призналась, сколько набрала за праздники

А еще Politeka сообщала, что Богдан из "Холостяка" устроила королевский отдых заграницей, впечатлив украинцев

Также Politeka писала, что Богдан из "Холостяка" показала, как ей живется после расставания с Заливако



