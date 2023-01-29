Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати харчо.
"Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин! ⏰", — пише зірка "Мастер Шеф".
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Куряче стегно — 200 г
• Зіра — 3 г
• Паприка — 3 г
• Сіль — на смак
• Перець — на смак
• Часник — 3 шт.
• Оливкова олія — 5 мл
• Цибуля — 20 г
• Часник — 5 шт.
• Томати — 150 г
• Чилі — 10 г
• Вода — 500 мл
• Рис
• Томатна паста — 20 г
• Ткемалі — 100 г
• Волоські горіхи — 20 г
У Ектора страва вийшла більше схожою на кашу, а не на суп.
"Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води 👌", — пише Хіменес-Браво.
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При цьому не всі шанувальники "Мастер Шефа" оцінили цей рецепт:
"Харчо з куркою? Грузини плачуть кров'ю 😂. Ви ж самі завжди кажете, якщо змінюємо рецептуру, то називати страву цим не можна. Скажіть варіація на харчо)";
"Я б хотіла суп, а це харчо різотто";
"Це вже рідкий плов або каша😂";
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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