Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати харчо.

"Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин! ⏰", — пише зірка "Мастер Шеф".



Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:



• Куряче стегно — 200 г

• Зіра — 3 г

• Паприка — 3 г

• Сіль — на смак

• Перець — на смак

• Часник — 3 шт.

• Оливкова олія — 5 мл

• Цибуля — 20 г

• Часник — 5 шт.

• Томати — 150 г

• Чилі — 10 г

• Вода — 500 мл

• Рис

• Томатна паста — 20 г

• Ткемалі — 100 г

• Волоські горіхи — 20 г

У Ектора страва вийшла більше схожою на кашу, а не на суп.

"Особисто я люблю більш густий суп харчо, ніж оригінальний рідкий варіант. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води 👌", — пише Хіменес-Браво.

При цьому не всі шанувальники "Мастер Шефа" оцінили цей рецепт:

"Харчо з куркою? Грузини плачуть кров'ю 😂. Ви ж самі завжди кажете, якщо змінюємо рецептуру, то називати страву цим не можна. Скажіть варіація на харчо)";

"Я б хотіла суп, а це харчо різотто";

"Це вже рідкий плов або каша😂";

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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