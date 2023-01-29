В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить харчо.
"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут! ⏰", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Куриное бедро – 200 г
• Зира – 3 г
• Паприка – 3 г
• Соль – по вкусу
• Перец – по вкусу
• Чеснок – 3 шт.
• Оливковое масло – 5 мл
• Лук – 20 г
• Чеснок – 5 шт.
• Томаты – 150 г
• Чили – 10 г
• Вода – 500 мл
• Рис
• Томатная паста – 20 г
• Ткемали – 100 г
• Грецкие орехи – 20 г
У Эктора блюдо получилось больше похожим на кашу, а не на суп.
"Лично я люблю более густой суп харчо, чем оригинальный жидкий вариант. Сделайте блюдо бодее жидким по желанию, добавив больше воды 👌", - пишет Хименес-Браво.
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При этом не все поклонники "Мастер Шефа" оценили этот рецепт:
"Харчо из курицы? Грузины плачут кровью 😂. Вы же сами всегда говорите, если меняем рецептуру, то называть блюдо этим нельзя. Скажите вариация на харчо)";
"Я бы хотела суп, а это харчо ризотто";
"Это уже жидкий плов или каша😂";
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.