В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить харчо.

"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут! ⏰", — пишет звезда "Мастер Шеф".



Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:



• Куриное бедро – 200 г

• Зира – 3 г

• Паприка – 3 г

• Соль – по вкусу

• Перец – по вкусу

• Чеснок – 3 шт.

• Оливковое масло – 5 мл

• Лук – 20 г

• Чеснок – 5 шт.

• Томаты – 150 г

• Чили – 10 г

• Вода – 500 мл

• Рис

• Томатная паста – 20 г

• Ткемали – 100 г

• Грецкие орехи – 20 г

У Эктора блюдо получилось больше похожим на кашу, а не на суп.

"Лично я люблю более густой суп харчо, чем оригинальный жидкий вариант. Сделайте блюдо бодее жидким по желанию, добавив больше воды 👌", - пишет Хименес-Браво.

При этом не все поклонники "Мастер Шефа" оценили этот рецепт:

"Харчо из курицы? Грузины плачут кровью 😂. Вы же сами всегда говорите, если меняем рецептуру, то называть блюдо этим нельзя. Скажите вариация на харчо)";

"Я бы хотела суп, а это харчо ризотто";

"Это уже жидкий плов или каша😂";

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

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