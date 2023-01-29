Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому він емоційно виконав пісню Олександра Пономарьова "Чомусь так гірко плакала вона", слова якої через повномасштабну війну рф проти України набули нового значення.

"На превеликий жаль, більшість українок відчули і відчувають ці слова з особливо тяжкою біллю... Давно відомі пісні отримують абсолютно нове значення...", — написав Сергій Лазановський під відео.



Шанувальники співака в коментарях оцінили його виконання популярної пісні:

"Одна з улюблених пісень Саші🥰❤️❤️❤️ і у твоєму виконанні вона також шикарна";

"в душі залишилась гірка зима …";

"дійсно... абсолютно";

"Дуже гарно🔥"

Раніше Сергій Лазановський поділився з шанувальниками радісною новиною: в нього вже зібралося 100 тисяч підписників. Співак похвалився подарунком від своєї продюсерки — повітряними кульками в формі "100". Сергій одразу вирішив віддячити своїм слухачам: він поїхав на студію та записав коротеньку пісню, в якій назвав своїх "ріднусиків" восьмим дивом світу.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

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