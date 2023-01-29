В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором он эмоционально исполнил песню Александра Пономарева "Чомусь так гірко плакала вона", слова которой из-за полномасштабной войны рф против Украины приобрели новое значение.

"К большому сожалению, большинство украинок почувствовали и чувствуют эти слова с особо тяжелой болью... Давно известные песни получают совершенно новое значение...", — написал Сергей Лазановский под видео.



Поклонники певца в комментариях оценили его исполнение популярной песни:

"Одна из любимых песен Саши🥰❤️❤️❤️ и в твоем исполнении она тоже шикарна";

"в душе осталась горькая зима…";

"действительно... абсолютно";

"Очень хорошо 🔥"

Ранее Сергей Лазановский поделился с поклонниками радостной новостью: у него уже собралось 100 тысяч подписчиков. Певец похвастался подарком от своей продюсерши - воздушными шарами в форме "100". Сергей сразу решил отблагодарить своих слушателей: он поехал на студию и записал коротенькую песню, в которой назвал своих "роднусиков" восьмым чудом света.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.