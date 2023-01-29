На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова порадила п'ять ефективних вправ від болю в спині.

"Сидяча робота, малорухливий спосіб життя, відсутність будь-яких фізичних навантажень - можуть стати причинами болю в попереку, втоми спини та інших, більш серйозних, проблем. Тому зволікати та ігнорувати сигнали організму не варто. Пропоную вправи, які допоможуть попередити захворювання", — пише Марина Боржемська.

✅ Вправа «Кішка». Разом з попереком пропрацюєте також шию і груди. Початкове положення - коліна на підлозі, руки прямі, як під час планки. Напружте м’язи живота та округліть спину. При цьому опустіть голову та зафіксуйте таз. Затримайтесь в такому положенні 5-10 секунд, після чого поверніться до вихідного положення.

✅ Вправа «Дуга». Ляжте на живіт. Випряміть ноги, руки зігніть в ліктях та зведіть в лопатках. Одночасно повільно підіймайте руки та ноги. Затримайтесь вгорі на декілька секунд та опустіться. Повторюйте вправу протягом хвилини.

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✅ Вправа «Плавець». Ляжте на живіт. Підійміть ліву ногу та праву руку та тримайте їх протягом декількох секунд. Прийміть вихідне положення та повторіть те ж саме з правою ногою та лівою рукою. Чергуйте протягом хвилини.

✅ Підтягування колін до грудей. Станьте на коліна, руки тримайте прямо, на підлозі. Вдихніть та витягніть праву ногу назад. Затримайтесь в положенні на декілька секунд, після чого, на видиху, підтягніть коліно до грудей, намагаючись дістати лоба. Повторіть те ж саме з іншою ногою. Виконуйте 10-15 разів.

✅ Також зірка "Зважені та щасливі" радить звернути увагу на масажний ролик для спини. Він допоможе пропрацювати втомлені м’язи, розтягнути хребці, а також нормалізувати кровообіг. Використовувати просто: покладіть ролик під поперек, випрямте ноги. Руки тримайте рівними, поклавши за голову. Полежіть у такому положенні близько 10 хвилин. Альтернативою ролику може стати щільно скручений рушник.

Однак, якщо біль у спині тривалий, а вправи не допомагають, Марина Боржемська наголошує, що варто обов’язкового звернутися до фахівця.

Марина Боржемська

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.