Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує ділитися з українцями корисними порадами.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова порадила п'ять ефективних вправ від болю в спині.

"Сидяча робота, малорухливий спосіб життя, відсутність будь-яких фізичних навантажень - можуть стати причинами болю в попереку, втоми спини та інших, більш серйозних, проблем. Тому зволікати та ігнорувати сигнали організму не варто. Пропоную вправи, які допоможуть попередити захворювання", — пише Марина Боржемська.

✅ Вправа «Кішка». Разом з попереком пропрацюєте також шию і груди. Початкове положення - коліна на підлозі, руки прямі, як під час планки. Напружте м’язи живота та округліть спину. При цьому опустіть голову та зафіксуйте таз. Затримайтесь в такому положенні 5-10 секунд, після чого поверніться до вихідного положення.

✅ Вправа «Дуга». Ляжте на живіт. Випряміть ноги, руки зігніть в ліктях та зведіть в лопатках. Одночасно повільно підіймайте руки та ноги. Затримайтесь вгорі на декілька секунд та опустіться. Повторюйте вправу протягом хвилини.

✅ Вправа «Плавець». Ляжте на живіт. Підійміть ліву ногу та праву руку та тримайте їх протягом декількох секунд. Прийміть вихідне положення та повторіть те ж саме з правою ногою та лівою рукою. Чергуйте протягом хвилини.

✅ Підтягування колін до грудей. Станьте на коліна, руки тримайте прямо, на підлозі. Вдихніть та витягніть праву ногу назад. Затримайтесь в положенні на декілька секунд, після чого, на видиху, підтягніть коліно до грудей, намагаючись дістати лоба. Повторіть те ж саме з іншою ногою. Виконуйте 10-15 разів.

✅ Також зірка "Зважені та щасливі" радить звернути увагу на масажний ролик для спини. Він допоможе пропрацювати втомлені м’язи, розтягнути хребці, а також нормалізувати кровообіг. Використовувати просто: покладіть ролик під поперек, випрямте ноги. Руки тримайте рівними, поклавши за голову. Полежіть у такому положенні близько 10 хвилин. Альтернативою ролику може стати щільно скручений рушник.

Однак, якщо біль у спині тривалий, а вправи не допомагають, Марина Боржемська наголошує, що варто обов’язкового звернутися до фахівця.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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