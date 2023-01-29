Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает делиться с украинцами полезными советами.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова посоветовала пять эффективных упражнений от боли в спине.

"Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие каких-либо физических нагрузок - могут стать причинами боли в пояснице, усталости спины и других, более серьезных проблем. Поэтому медлить и игнорировать сигналы организма не стоит. Предлагаю упражнения, которые помогут предупредить заболевания", – пишет Марина Боржемская.

✅ Упражнение «Кошка». Вместе с поясницей проработаете также шею и грудь. Начальное положение – колени на полу, руки прямые, как во время планки. Напрягите мышцы живота и округлите спину. Опустите голову и зафиксируйте таз. Задержитесь в таком положении 5-10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.

✅ Упражнение «Дуга». Лягте на живот. Выпрямите ноги, руки согните в локтях и сведите в лопатках. Одновременно медленно поднимайте руки и ноги. Задержитесь вверху на несколько секунд и опуститесь. Повторяйте упражнение в течение минуты.

✅ Упражнение «Плавец». Лягте на живот. Поднимите левую ногу и правую руку и держите их в течение нескольких секунд. Примите исходное положение и повторите то же с правой ногой и левой рукой. Чередуйте в течение минуты.

✅ Подтягивание колен к груди. Станьте на колени, руки держите прямо, на полу. Вдохните и вытяните правую ногу назад. Задержитесь в положении на несколько секунд, после чего, на выдохе, подтяните колено к груди, пытаясь достать лоб. Повторите то же самое с другой ногой. Выполняйте 10-15 раз.

✅ Также звезда "Зважені та щасливі" советует обратить внимание на массажный ролик для спины. Он поможет проработать уставшие мышцы, растянуть позвонки, а также нормализовать кровообращение. Использовать просто: положите ролик под поясницу, выпрямите ноги. Руки держите ровными, положив за голову. Полежите в таком положении около 10 минут. Альтернативой ролику может стать плотно скрученное полотенце.

Однако, если боль в спине длительная, а упражнения не помогают, Марина Боржемская отмечает, что следует обязательно обратиться к специалисту.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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