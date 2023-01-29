На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова посоветовала пять эффективных упражнений от боли в спине.
"Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, отсутствие каких-либо физических нагрузок - могут стать причинами боли в пояснице, усталости спины и других, более серьезных проблем. Поэтому медлить и игнорировать сигналы организма не стоит. Предлагаю упражнения, которые помогут предупредить заболевания", – пишет Марина Боржемская.
✅ Упражнение «Кошка». Вместе с поясницей проработаете также шею и грудь. Начальное положение – колени на полу, руки прямые, как во время планки. Напрягите мышцы живота и округлите спину. Опустите голову и зафиксируйте таз. Задержитесь в таком положении 5-10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение.
✅ Упражнение «Дуга». Лягте на живот. Выпрямите ноги, руки согните в локтях и сведите в лопатках. Одновременно медленно поднимайте руки и ноги. Задержитесь вверху на несколько секунд и опуститесь. Повторяйте упражнение в течение минуты.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Фура столкнулась с пассажирским автобусом на трассе Киев - Харьков: первые данные о погибших
"А чем они лучше других?": пенсия судей в 150 тысяч вывела из себя украинцев, в сети скандал
Два самолета столкнулись в небе, первые подробности и кадры с места падения: "С российским Су-30..."
В тяжелом состоянии: жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете, что нужно знать
✅ Упражнение «Плавец». Лягте на живот. Поднимите левую ногу и правую руку и держите их в течение нескольких секунд. Примите исходное положение и повторите то же с правой ногой и левой рукой. Чередуйте в течение минуты.
✅ Подтягивание колен к груди. Станьте на колени, руки держите прямо, на полу. Вдохните и вытяните правую ногу назад. Задержитесь в положении на несколько секунд, после чего, на выдохе, подтяните колено к груди, пытаясь достать лоб. Повторите то же самое с другой ногой. Выполняйте 10-15 раз.
✅ Также звезда "Зважені та щасливі" советует обратить внимание на массажный ролик для спины. Он поможет проработать уставшие мышцы, растянуть позвонки, а также нормализовать кровообращение. Использовать просто: положите ролик под поясницу, выпрямите ноги. Руки держите ровными, положив за голову. Полежите в таком положении около 10 минут. Альтернативой ролику может стать плотно скрученное полотенце.
Однако, если боль в спине длительная, а упражнения не помогают, Марина Боржемская отмечает, что следует обязательно обратиться к специалисту.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.