Популярна українська співачка Тіна Кароль приїхала до Києва спеціально для того, щоб дати кілька інтерв'ю, відзняти спеціальний фотосет та засвітитись на шоу. При цьому Кароль зізналася, що під час тривоги, без світла і тепла вони все одно відзняли все необхідне.

Артистка розповіла, що для презентації нової колекції одягу довелося попрацювати, але разом із колегами вони хочуть допомогти жінкам, які служать у ЗСУ. Наряди, які Кароль хотіла уявити, привернули багато уваги.

«Око не відвести від Тіни Кароль. Богиня» - пишуть у мережі.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розповіла, що вирішила разом із українським брендом One by One представила свою першу колекцію одягу. Розробляючи вбрання півроку, артистка вирішила виручені від продажу кошти на допомогу українських захисниць.

Встигла артистка також зіткнутися з критикою – багатьох обурив фасон нарядів, розміри та навіть написи на колготках. І хоча багато хто написав різні відгуки, першу партію колекції розкупили за годину.

