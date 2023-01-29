Популярная украинская певица Тина Кароль приехала в Киев специально для того, чтобы дать несколько интервью, отснять специальный фотосет и засветиться на шоу. При этом Кароль призналась, во время тревоги, без света и тепла они все равно отсняли все необходимое.
Артистка рассказала, что для презентации новой коллекции одежды пришлось потрудиться, но вместе с коллегами они хотят помочь женщинам, которые служат в ВСУ. Наряды, которые Кароль хотела представить, привлекли много внимания.
«Глаз не отвести от Тины Кароль. Богиня» - пишут в сети.
Напомним, недавно Тина Кароль рассказала, что решила вместе с украинским брендом One by One представила свою первую коллекцию одежды. Разрабатывая наряды полгода, артистка решила вырученные от продажи средства отправить на помощь украинских защитниц.
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Успела артистка также столкнуться с критикой - многих возмутил фасон нарядов, размеры и даже надписи на колготках. И хотя многие написали разные отзывы, первую партию коллекции раскупили за час.
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