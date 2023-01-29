Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася враженнями від зустрічі з героями-азовцями та вразила кадрами в новому ефектному образі.

"Ми під враженням від зустрічі з нашими героями з полку Азов ❤️ Днями я розповідала, що намагаюсь знаходити сили, аби займатись собою, доглядом тощо. Але після зустрічі з хлопцями, я була шокована, наскільки вони заряджені, усміхнені. Такі харизматичні, цікаві, веселі! Це і є справжній приклад для мене. Люди, які захищають нашу свободу, ризикують життям, перебувають в найекстремальніших умовах, і все одно сміються і надихають усіх навкруги!", — поділилася Олександра Зарицька.

Співачка також звернулася до українців із важливим закликом.

"Тому відкидаємо смуток і поганий настрій!!! Беремо себе в руки й живемо на повну) Ми маємо брати приклад з наших героїв, суперлюдей і проживати це життя тут і зараз!!!", — наголосила солістка KAZKA.

На публікацію бурхливо відреагувала дружина Дмитра Монатика Ірина, написавши: "дуууууже гарна! Дуже😍😍😍".

Шанувальники в коментарях також підтримали Олександру Зарицьку та засипали її компліментами:

"Вауу Сашка, яка ти чарівна❤️";

"Яка цукерочка! Я дивлюсь, щось Белла Хадід на себе трохи не схожа, а потім бачу, що це наша Олександра🔥😍";

"А це ви? Чи ракурс такий просто... На фото вага ну кілограмів 55)".

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