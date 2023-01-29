В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась впечатлениями от встречи с героями-азовцами и поразила кадрами в новом эффектном образе.
"Мы под впечатлением от встречи с нашими героями из полка Азов ❤️ На днях я рассказывала, что пытаюсь находить силы, чтобы заниматься собой, уходом и т.д. Но после встречи с ребятами, я была шокирована, насколько они заряжены, улыбаются. Такие харизматические, интересные, веселые! Это и есть настоящий пример для меня. Люди, защищающие нашу свободу, рискуют жизнью, находятся в самых экстремальных условиях, и все равно смеются и вдохновляют всех вокруг!", - поделилась Александра Зарицкая.
Певица также обратилась к украинцам с важным призывом.
"Поэтому отбрасываем печаль и плохое настроение!!! Берем себя в руки и живем по полной) Мы должны брать пример с наших героев, суперлюдей и проживать эту жизнь здесь и сейчас!!!", - подчеркнула солистка KAZKA.
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На публикацию бурно отреагировала жена Дмитрия Монатика Ирина, написав: "оооочень хороша! Очень 😍😍😍".
Поклонники в комментариях также поддержали Александру Зарицкую и засыпали ее комплиментами:
"Вауу Сашка, какая ты очаровательная❤️";
"Какая конфетка! Я смотрю, что-то Белла Хадид на себя чуть-чуть не похожа, а потом вижу, что это наша Александра🔥😍";
"А это вы? Или ракурс такой просто... На фото вес ну килограммов 55)".
Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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