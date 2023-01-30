Нещодавно переможниця «Холостяка» Даша Ульянова вирішила відповісти на теми, які найбільше цікавили її шанувальників. Дівчина обговорила також питання схуднення, раніше зізнавшись, що набрала зайвого і тепер має привести себе до ладу.
"Не інстаграмно, але ви повинні бачити, що я їм, коли хочу скинути зайві кг" - поділилася Даша.
У неї також попросили написати раціон, що вона їсть, коли хоче схуднути.
«Я не обмежую себе у їжі, коли просто хочу скинути зайве – зменшую порції. Тому показую вам свої тарілки, щоб ви бачили, що я їм усе!».
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Також Ульянова продовжує свої тренування в залі і часто розповідає про користь тих чи інших вправ, а також розтяжку.
Даша розповіла раніше, на жаль, цифри на терезах її засмутили – замість схуднення Ульянова знову «піднабрала». І хоча це зовсім непомітно по її підтягнутій фігурі, Даша все ж таки поскаржилася:
«Прийшли з мамою до «Пункту незламності» під назвою Оушен плаза. Щоби остаточно добити мою фігуру».
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