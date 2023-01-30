Известная блогерша Даша Ульянова, которая победила в "Холостяке" с Максом Михайлюком, рассказала о своем похудении.

Недавно победительница «Холостяка» Даша Ульянова решила ответить на темы, которые больше всего интересовали ее поклонников. Девушка обсудила также вопрос похудения, ранее признавшись, что набрала лишнего и теперь должна привести себя в порядок.

«Не инстаграмно, но вы должны видеть, что я ем, когда хочу сбросить лишние кг» - поделилась Даша.

У нее также попросили написать рацион, что она ест, когда хочет похудеть:

«Я не ограничиваю себя в еде, когда просто хочу скинуть лишнее – уменьшаю порции. Поэтому и показываю вам свои тарелки, чтобы вы видели, что я ем все!».

Также Ульянова продолжает свои тренировки в зале и часто рассказывает о пользе тех или иных упражнений, а также растяжке.

Даша рассказала ранее, к сожалению, цифры на весах ее огорчили – вместо похудения, Ульянова снова «поднабрала». И хотя это совершенно незаметно по ее подтянутой фигуре, Даша все же пожаловалась:

«Пришли с мамой в «Пункт незламності» под названием Оушен плаза. Чтоб окончательно добить мою фигуру».

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