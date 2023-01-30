Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила відповісти на найчастіші питання фанатів. Не оминула співачка і тему особистого життя, яким постійно цікавляться у мережі.

«Ви зустрічаєтеся з Клопотенком?» - Запитали у Огневич.

"Можу сказати про інше: футболки, як на цьому фото, у нас точно однакові!".

Також Злате написали про дискомфорт через тиск суспільства на жінку, яка ще не має дітей.

«Найнекоректніше питання, яке ставлять жінкам. До речі, причин може бути багато. Починаючи від фізичних, закінчуючи психологічними».

Раніше артистка показала миле фото та розповіла, що збір для допомоги людям із Протасового Яру закрили.

Як відомо, раніше Злата оголосила збір 250 тисяч гривень на закупівлю будматеріалів, меблів та техніки до будинків людей у ​​Протасовому Яру, які постраждали від російських ракет. Тепер зірка розповіла, що збір вдалося закрити, і звернулася до українців із подяками та захопленням.

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