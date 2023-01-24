Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле видео одного из своих номеров на паркете проекта и рассказала, что хотела бы изменить.

В ролике можно увидеть чувственный танец Анны и ее партнера Александра Прохорова, который они исполняли в белых нарядах. При этом девушка заменила песню под этот танец. По словам Ризатдиновой, именно трек молодого исполнителя SHUMEI (Олег Шумей) "Біля тополі" идеально подошел бы к этому танцу сейчас.

"В эти дни я бы взяла эту песню для проекта #dwts", - написала гимнастка в подписи к своей публикации. Пользователи не остались равнодушны и принялись комментировать видео:

"Это было очень красиво. Отправляли за вас смс".

"Чрезвычайно красиво".

"Невероятная".

"Самая красивая пара за все сезоны проекта "Танцы со звездами".

"Боже, как красиво".

"Нет слов".

"Очень красиво и нежно!".

"Смотрела тот сезон исключительно ради вас".

"Любимая пара за все сезоны".

"Какая вы крутая пара".

Напомним, "Нет чужих": Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась переживаниями после Днепра и Броваров.

Как сообщала Politeka, "Невероятная": звезда "1+1" Витвицкая в оригинальной вышиванке обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что "Хочется обнять": Булитко из "Дизель шоу" восхитила уютными обновками с украинской символикой, фото.