Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле видео одного из своих номеров на паркете проекта и рассказала, что хотела бы изменить.
В ролике можно увидеть чувственный танец Анны и ее партнера Александра Прохорова, который они исполняли в белых нарядах. При этом девушка заменила песню под этот танец. По словам Ризатдиновой, именно трек молодого исполнителя SHUMEI (Олег Шумей) "Біля тополі" идеально подошел бы к этому танцу сейчас.
"В эти дни я бы взяла эту песню для проекта #dwts", - написала гимнастка в подписи к своей публикации. Пользователи не остались равнодушны и принялись комментировать видео:
"Это было очень красиво. Отправляли за вас смс".
"Чрезвычайно красиво".
"Невероятная".
"Самая красивая пара за все сезоны проекта "Танцы со звездами".
"Боже, как красиво".
"Нет слов".
"Очень красиво и нежно!".
"Смотрела тот сезон исключительно ради вас".
"Любимая пара за все сезоны".
"Какая вы крутая пара".
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