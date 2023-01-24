Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, на днях в откровенном интервью Маше Ефросининой на всю страну заявила о расставании. После этого к профилю в Instagram девушки стало еще больше внимания.

Так, в этот раз на своей странице Даша опубликовала горячее видео, на котором продемонстрировала стройное тело, над которым долго трудилась после рождения ребенка. В ролике блогерша появилась в темноте, на ней откровенный темный наряд, который подчеркнул стройную фигуру. Дополняет образ необычный аксессуар на лице и элегантная прическа.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Вы так долго приводили тело в желаемое состояние после родов. Даша, вы огонь. Делайте что хотите".

"Это типа: смотри, кого ты потерял".

"Да уже никому не интересно. Второй день одно и тоже! Развелись, помирились. Лучше расскажите у кого делали грудь!".

"Разошлись то разошлись, какое кому дело, в стране война умирают люди, дети. Тоже мне повод привлечь внимание. Главное живы и здоровы".

"Даша, Вы сделали грудь? Извините за этот вопрос",

"Развод не причина забить на себя".

"Развод? А что было до этого момента? Ложь? Вы ведь любите друг друга. Зачем эти амбиции?".

"Прям видно, как вы кайфуете от себя".

"Офигенное поведение при разводе".

"Так держать. Себя тоже нужно любить и уважать".

"Вы прекрасна".

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