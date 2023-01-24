Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото из закулисья съемок и рассказала о новом выпуске своего проекта "Найти своих".

На новой фотографии Катя запечатлена видимо, где-то в закулисье студии, где снимается телевизионная версия ее проекта. Перед камерой она пояивлась в строгом черном костюме с белой водолазкой и кедами. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она с серьезным видом смотрит в объектив.

В подписи к публикации Осадчая призналась, что вера и поиски пропавших людей дарят ей внутренний покой: "Не останавливаться. И верить в Победу! За последнюю неделю я слышу много мыслей о внутреннем покое – мой покой – это наш поиск, вера в то, что мы можем найти всех, помочь гражданским заложникам и их родственникам. Сегодня в 21:15 на марафоне Единые новости о поиске мужчин, которые именно в плену. Две истории, все судьбы, две надежды. Мужчины были замечены в пропагандистских видео, они живы, но где они, неизвестно. Включайте Марафон новостей, присоединяйтесь к поиску".

Напомним, "Нет чужих": Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась переживаниями после Днепра и Броваров.

Как сообщала Politeka, "Невероятная": звезда "1+1" Витвицкая в оригинальной вышиванке обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что "Хочется обнять": Булитко из "Дизель шоу" восхитила уютными обновками с украинской символикой, фото.