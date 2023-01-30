Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила ответить на самые частые вопросы фанатов. Не обошла стороной певица и тему личной жизни, которой постоянно интересуются в сети.

«Вы встречаетесь с Клопотенко?» - спросили у Огневич.

«Могу сказать про другое: футболки, как на этом фото, у нас точно одинаковые!».

Также Злате написали о дискомфорте из-за давления общества на женщину, у которой еще нет детей.

«Самый некорректный вопрос, который задают женщинам. Кстати, причин может быть много. Начиная от физических, заканчивая психологическими».

Ранее артистка показала милое фото и рассказала, что сбор для помощи людям из Протасового Яра закрыли.

Как известно, ранее Злата объявила сбор 250 тысяч гривен на закупку стройматериалов, мебели и техники в дома людей в Протасовом Яру, которые пострадали от российских ракет. Теперь же звезда рассказала, что сбор удалось закрыть, и обратилась к украинцам с благодарностями и восхищением.

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