Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами нової фотосесії з юною моделлю.
Як виявилося, цю фотосесію присвячено українським національним костюмам. Тарас та його юна подружка позують на фото у розкішних гарно підібраних костюмах із вишивкою та іншими національними елементами. Щоправда, на останніх фото ця парочка вирішила трохи побалуватись, вони вбралися у кумедні синьо-жовті футболки зі совими прізвищами.
У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Україна – понад усе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актора:
"І куди там сфабрикованим штучним інтелектом картинкам до таких неймовірних образів. Живе та живі емоції дає! Браво всім – і фотографу, і костюмеру, і візажисту".
"Яке гарне вбрання".
"Вітаю! Відмінні фото! Дякую!".
"Такі круті фото, особливо патріотичні".
"Боже! Які гарні".
"Класні образи, гарне вбрання".
"Дуже круто".
"Їй, ви такі чудові!"
"Браво, талант!".
"Дуже-дуже круті".
"Дуже красиво!".
"Краса неймовірна!".
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