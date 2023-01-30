Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами нової фотосесії з юною моделлю.

Як виявилося, цю фотосесію присвячено українським національним костюмам. Тарас та його юна подружка позують на фото у розкішних гарно підібраних костюмах із вишивкою та іншими національними елементами. Щоправда, на останніх фото ця парочка вирішила трохи побалуватись, вони вбралися у кумедні синьо-жовті футболки зі совими прізвищами.

У підписі до публікації Цимбалюк написав: "Україна – понад усе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актора:

"І куди там сфабрикованим штучним інтелектом картинкам до таких неймовірних образів. Живе та живі емоції дає! Браво всім – і фотографу, і костюмеру, і візажисту".

"Яке гарне вбрання".

"Вітаю! Відмінні фото! Дякую!".

"Такі круті фото, особливо патріотичні".

"Боже! Які гарні".

"Класні образи, гарне вбрання".

"Дуже круто".

"Їй, ви такі чудові!"

"Браво, талант!".

"Дуже-дуже круті".

"Дуже красиво!".

"Краса неймовірна!".

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