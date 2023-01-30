Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами из новой фотосессии с юной моделью.
Как оказалось, эта фотосессия посвящена украинским национальным костюмам. Тарас и его юная подружка позируют на фото в роскошных красиво подобранных костюмах с вышивкой и другими национальными элементами. Правда, на последних фото эта парочка решила немного побаловаться, они нарядилась в забавные сине-желтые футболки со совими фамилиями.
В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Украина – превыше всего". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера:
"И куда там сфабрикованным искусственным интеллектом картинкам до таких невероятных образов. Живое и живые эмоции дает! Браво всем – и фотографу, и костюмеру, и визажисту".
"Какой красивый наряд".
"Поздравляю! Отличные фото! Спасибо!".
"Такие крутые фото, особенно патриотичные".
"Боже! Какие красивые".
"Классные образы, красивые наряды".
"Очень круто".
"Ей, вы такие замечательные!".
"Браво, талант!".
"Очень-очень крутые".
"Очень красиво!".
"Красота невероятная!".
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