Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами из новой фотосессии с юной моделью.

Как оказалось, эта фотосессия посвящена украинским национальным костюмам. Тарас и его юная подружка позируют на фото в роскошных красиво подобранных костюмах с вышивкой и другими национальными элементами. Правда, на последних фото эта парочка решила немного побаловаться, они нарядилась в забавные сине-желтые футболки со совими фамилиями.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Украина – превыше всего". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию актера:

"И куда там сфабрикованным искусственным интеллектом картинкам до таких невероятных образов. Живое и живые эмоции дает! Браво всем – и фотографу, и костюмеру, и визажисту".

"Какой красивый наряд".

"Поздравляю! Отличные фото! Спасибо!".

"Такие крутые фото, особенно патриотичные".

"Боже! Какие красивые".

"Классные образы, красивые наряды".

"Очень круто".

"Ей, вы такие замечательные!".

"Браво, талант!".

"Очень-очень крутые".

"Очень красиво!".

"Красота невероятная!".

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