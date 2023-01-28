Популярная украинская телезвезда, фитнес-тренер и эксперт по здоровому питанию Ани Луценко, которая была тренером в шоу "Зважені та щасливі", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото и рассказала поклонникам, что происходит с телом, когда человек начинает заниматься спортом.

Как видно, на новой фотографии Анита запечатлена со спины, она сидит в уютной комнате, и как будто задумалась о чем-то своем. Перед камерой телезвезда появилась в узком черном боди, которое подчеркнуло стройную фигуру и оголило спину. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Луценко написала: "Доказано, что когда вы начинаете заниматься спортом, танцами, бегом и т.д. и вроде бы кажется, что вы тратите больше энергии на это и вас вообще размажет, ТО НЕТ! Занятия физической активностью приводят к тому, что уровень вашей энергии увеличивается. Были без сил – после тренировки – с силами. Тренировки приводят к увеличению фокусированности – работа и обучение проходят более эффективно. Будьте к себе внимательны и ответственны. Только вы решаете какими вы являетесь сегодня".

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