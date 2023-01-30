Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати яєчні мафіни з овочами.

"Коли ми чуємо слово «мафін», то уява одразу малює нам щось на зразок красивого кексу з ніжною начинкою й прикрасою зі свіжих ягід. Але ж мафіни – це не тільки десерт! Я вирішив довести це, приготувавши пишні яєчні мафіни з овочами", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

5 яєць

¼ цукіні

½ томата

½ солодкого червоного перцю

3-4 печериці

1 ст. л. борошна

50 г твердого сиру

сіль і перець до смаку

Спершу треба підготувати овочі. Цукіні, томат, перець і печериці нарізаємо невеликими кубиками, щоб розмір був приблизно однаковим. Перекладіть у мисочку та перемішайте всі овочі, щоб вийшла рівномірна «начинка» для мафінів.

Візьміть металеві або силіконові формочки і заповніть їх овочами приблизно на половину.

Розбийте в миску 5 яєць. Збийте їх виделкою або вінчиком, поки не утвориться легка піна. Додайте до яєць 1 ст. л. борошна та перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Натріть на тертці 50 г будь-якого твердого сиру, додайте його до яєчної суміші та акуратно перемішайте.

"Вилийте яєчну суміш до овочів у формочки. Запікайте яєчні мафіни в духовці з температурою 180 градусів, поки вони не збільшаться в обсязі. Це приблизно 15-20 хвилин. Після цього дайте трохи часу для охолодження і потім вийміть з формочок", — пояснює Євген Клопотенко.

З інгредієнтами можна експериментувати, використовуючи інші овочі (броколі, спаржеву квасолю, цвітну і брюссельську капусту, моркву, кабачки і навіть гарбуз), додаючи м'ясо, ковбасу, шинку або рибу, а також різноманітні сири.

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