Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить яичные маффины с овощами.

"Когда мы слышим слово «маффин», то воображение сразу рисует нам что-то вроде красивого кекса с нежной начинкой и украшением из свежих ягод. Но маффины – это не только десерт! Я решил доказать это, приготовив пышные яичные маффины с овощами" - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

5 яиц

¼ цуккини

½ томата

½ сладкого красного перца

3-4 шампиньона

1 ст. л. муки

50 г твердого сыра

соль и перец по вкусу

Для начала нужно подготовить овощи. Цуккини, томат, перец и шампиньоны нарезаем небольшими кубиками, чтобы размер был примерно одинаковым. Переложите в мисочку и перемешайте все овощи, чтобы получилась равномерная начинка для мафинов.

Возьмите металлические или силиконовые формочки и заполните их овощами примерно наполовину.

Разбейте в миску 5 яиц. Взбейте их вилкой или венчиком, пока не образуется легкая пена. Добавьте к яйцам 1 ст. л. муки и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Натрите на терке 50 г любого сыра, добавьте его к яичной смеси и аккуратно перемешайте.

"Вылейте яичную смесь к овощам в формочки. Запекайте яичные маффины в духовке с температурой 180 градусов, пока они не увеличатся в объеме. Это примерно 15-20 минут. После этого дайте немного времени для охлаждения и затем выньте из формочек", — объясняет Евгений. Клопотенко.

С ингредиентами можно экспериментировать, используя другие овощи (брокколи, спаржевую фасоль, цветную и брюссельскую капусту, морковь, кабачки и даже тыкву), добавляя мясо, колбасу, ветчину или рыбу, а также разнообразные сыры.

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