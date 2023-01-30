Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила відповісти на різні питання шанувальників, також артистка не могла не згадати конфлікту з Поляковою та Єфросиніною, які висміяли її.
Нагадаємо, Полякова та Єфросиніна фактично живуть закордоном з 24 лютого і приїжджають додому лише на різні зйомки та інтерв'ю. Полякова ж влітку, під час першої поїздки додому поспішила у сукні до нарядів до військових і влаштувала зйомку.
Злата написала тоді слова "подяки" таким артистам, які дали "відпочити" таким, як вона – тим, хто нікуди не втікав. Єфросиніна та Полякова у своєму шоу вирішили висміяти Огневич і також висміяли її творчість.
«Як ви сприйняли витівку Єфросініної та Полякової?» - Запитали у Злати.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
У ЗСУ зробили зізнання щодо мобілізації: кого призиватимуть насамперед
Тіла трьох людей знайшли в будинку під Києвом: у поліції розкрили подробиці та показали кадри з місця
Не втрачайте гроші: пенсіонери можуть перерахувати стаж та збільшити виплати, як це зробити
"Смачні як гарячі, так і холодні": "Мастер Шеф" Глінська дала простий рецепт зразів
Вона відповіла, що все пам'ятає і на все відповість, навіть розповість про це детально в інтерв'ю. Схоже, що ситуація не закінчилася.
Як відомо, раніше Злата оголосила збір 250 тисяч гривень на закупівлю будматеріалів, меблів та техніки до будинків людей у Протасовому Яру, які постраждали від російських ракет. Тепер зірка розповіла, що збір вдалося закрити, і звернулася до українців із подяками та захопленням.
Нагадаємо, "Боже, як красиво": фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці зі зірками" та розповіла, що хотіла б змінити.
Як повідомляла Politeka, "Дивися, кого ти втратив": Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.
Також Politeka писала, що "Не зупинятися": Осадча чесно розповіла, що дарує їй внутрішній спокій під час війни.