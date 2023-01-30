Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила відповісти на різні питання шанувальників, також артистка не могла не згадати конфлікту з Поляковою та Єфросиніною, які висміяли її.

Нагадаємо, Полякова та Єфросиніна фактично живуть закордоном з 24 лютого і приїжджають додому лише на різні зйомки та інтерв'ю. Полякова ж влітку, під час першої поїздки додому поспішила у сукні до нарядів до військових і влаштувала зйомку.

Злата написала тоді слова "подяки" таким артистам, які дали "відпочити" таким, як вона – тим, хто нікуди не втікав. Єфросиніна та Полякова у своєму шоу вирішили висміяти Огневич і також висміяли її творчість.

«Як ви сприйняли витівку Єфросініної та Полякової?» - Запитали у Злати.

Вона відповіла, що все пам'ятає і на все відповість, навіть розповість про це детально в інтерв'ю. Схоже, що ситуація не закінчилася.

Як відомо, раніше Злата оголосила збір 250 тисяч гривень на закупівлю будматеріалів, меблів та техніки до будинків людей у ​​Протасовому Яру, які постраждали від російських ракет. Тепер зірка розповіла, що збір вдалося закрити, і звернулася до українців із подяками та захопленням.

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