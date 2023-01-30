Известная певица Злата Огневич призналась, чем закончился ее конфликт с Поляковой и Ефросининой.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила ответить на разные вопросы поклонников, также артистка не могла не упомянуть конфликт с Поляковой и Ефросининой, которые высмеяли ее.

Напомним, Полякова и Ефросинина фактически живут заграницей с 24-го февраля и приезжают домой только на различные съемки и интервью. Полякова же летом, во время первой поездки домой поспешила в нарядом платье к военным и устроила съемку.

Злата написала тогда слова "благодарности" таким артистам, которые дали "отдохнуть" таким, как она - тем, кто никуда не сбегал. Ефросинина и Полякова в своем шоу решили высмеять Огневич и также высмеяли ее творчество.

«Как вы восприняли выходку Ефросининой и Поляковой?» - спросили у Златы.

Она ответила, что все помнит и на все ответит, более того, даже расскажет об этом детально в интервью. Похоже, ситуация не закончилась.

Как известно, ранее Злата объявила сбор 250 тысяч гривен на закупку стройматериалов, мебели и техники в дома людей в Протасовом Яру, которые пострадали от российских ракет. Теперь же звезда рассказала, что сбор удалось закрыть, и обратилась к украинцам с благодарностями и восхищением.

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