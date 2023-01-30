Учасникам нового сезону «МастерШеф. Професіонали» вдалось здивувати суддів шоу ще на кастингах, пише Politeka.net.

Так, перед Ектором Хіменесом-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським постав кухар, який, за його словами, нічого не викидає на смітник.

«Кухар від Бога, шукач дивних смаків», - йдеться в анонсі чертвертого сезону «МастерШеф. Професіонали» про учасника, який може і качан замаринувати, і призвести до евакуації людей з приміщення.

Також у кадр потрапила реакція Ектора Хіменеса-Браво на страву кухара.

«Що це?», - запитав суддя «МастерШеф», кривлячись і розглядаючи тещ, що опинилося перед ним на тарілці.

Але згодом на обличчі Ектора все ж з'явилася посмішка.

«Такого ще не було, якби моїй бабусі приготували кочерижку, яку вона весь час викидала, вона би офігєла»,

«Чекаємо на новий сезон»,

«Я відчуваю що буде дуже цікаво. Ще трішечки і ми з Мастер Шеф», - коментують глядачі кадри нового сезона «МастерШеф. Професіонали».

Нагадаємо, на «МастерШеф. Професіонали» також прийшов кухар, який готує сири, які смачніше, ніж в Італії.

Також повідомлялось, шо на шоу прийшла учасниця, яку саме Ектор надихнув на вивчення іспанської мови.

Крім того, повідомлялось, що суддя Мастер Шеф Володимир Ярославський здивував змінами у зовнішності у новому сезоні.