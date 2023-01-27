У новому сезоні "МайстерШеф. Професіонали" з'явиться незвичайний учасник, якому вдалося вразити навіть Ектора Хіменеса-Браво.

Прискіпливий ресторатор і незмінний суддя «МастерШеф» буквально «збожеволів» від страв сировара, який прийшов у четвертий сезон, пише Politeka.net.

Своєю справою він займається високо в карпатських горах. Вогонь за словами учасника, ніколи не гасне і збагачує димом сир, від якого шаленіють гурмани з усієї Європи і кажуть, що це смачніше, ніж в Італії.

«Вирішив показати, що я зробив своїми руками», - розповів українець, преентуючи свою страву суддям «МастерШеф. Професіонали».

Судячи з кадрів, Ектор від такої смакоти навіть втратив зв’язок з реальністю.

«Може досить їсти, Ектор?», - пошуткувала Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, прем’єра четвертого сезона «МастерШеф. Професіонали» відбудеться 11 лютого.

«Ура!», «Чекаю», «Дуже чекаю, це буде круто», "Єдине шоу, що здатне відволікти. Очікую з нетерпінням!", "Оце так несподыванка!", "Такі позитивні передачі допомагають не потонути в поганому" - пишуть українці.

Інші ж висловлюють впевненість, що зараз нові шоу не на часі.

Також повідомлялось, шо на шоу прийшла кухар, яку саме Ектор надихнув на вивчення іспанської мови.

Крім того, повідомлялось, що суддя Мастер Шеф Володимир Ярославський здивував змінами у зовнішності у новому сезоні.

Також повідомлялось, що на кухні "МастерШеф" знайшли зірку для студії Квартал95.