Участникам нового сезона «МастерШеф. Профессионалы удалось удивить судей шоу еще на кастингах, пишет Politeka.net.

Так, перед Эктором Хименесом-Браво, Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским предстал повар, который, по его словам, ничего не выбрасывает в мусорку.

«Повар от Бога, искатель удивительных вкусов», - говорится в анонсе чертвертого сезона «МастерШеф. Профессионалы» об участнике, который может и кочерыжку замариновать, и привести к эвакуации людей из помещения.

Также в кадр попала реакция Эктора Хименеса-Браво на блюдо повара.

«Что это?», – спросил судья «МастерШеф», кривясь и рассматривая блюдо, оказавшееся перед ним на тарелке.

Но потом на лице Эктора все же появилась улыбка.

«Такого еще не было, если бы моей бабушке приготовили кочерыжку, которую она все время выбрасывала, она бы офигела»,

«Ждем нового сезона»,

«Я чувствую, что будет очень интересно. Еще немного и мы с Мастер Шеф» , - комментируют зрители кадры нового сезона «МастерШеф. Профессионалы».

Напомним, на «МастерШеф. Профессионалы» также пришел повар, который готовит сыры вкуснее, чем в Италии.

Также сообщалось, что на шоу пришла участница, которую именно Эктор вдохновил на изучение испанского языка.

Кроме того, сообщалось, что судья Мастер Шеф Владимир Ярославский удивил изменениям во внешности в новом сезоне.