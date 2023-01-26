Ектор Хіменес-Браво опинився в обіймах дівчини, яка заради нього вивчила іспанську мову.

В Мережі з’явилися кадри, які було відзнято на кухні вже четертого сезону шоу «МастерШеф. Професіонали», пише Politeka.net.

І, згідно з ними, у новому сезоні серед плит, столів та страв будуть кипіти справжні пристрасті.

Так, одна з учасниць зізналася, що Ектор Хіменес-Браво надихнув її на вивчення іспанської мови. Почувши таке, суддя «МастерШеф» навіть почервонів.

«Чоловік моєї мрії з 2011-го», - каже героїня нового анонсу «МастерШеф. Професіонали» і зізнається, що казала мамі, що буде з Ектором обійматись.

І, судячи з усього, мрія здійснилась. Нагадаємо, четвертий сезон «МастерШеф. Професіонали» стартує вже 11 лютого.

«Полінка, дівчинка агонь!», «Поля, ми за тебе вболіваємо, ти найкраща! Успіху, віримо в тебе», - коментують українці «пристрастні» кадри з учасницею і Ектором.

Додамо, в одном зі своїх недавніх інтерв’ю зірковий шеф-кухар не підтвердив, що не одружений, але й свою репутацію завидного холостяка спростовувати не став, обмежившись зустрічним питанням: "А хто вам сказав, що я не одружений?".

Також раніше Хіменес-Браво натякнув, що міг би стати новим "Холостяком".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт цікавої закуски.

Також повідомлялось, що Хіменес-Браво збентежив заявою про мову та сварки між українцями.

Крім того, Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.