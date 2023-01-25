Новий сезон «МастерШеф. Професіонали» вже вийде зовсім скоро, стала відома точна дата.

Як повідомляє Politeka з посиланням на офіційну сторінку «МастерШеф» в Інстаграм, прем’єра нового сезону «МастерШеф. Професіонали» відбудеться вже 11 лютого о 19.00.

Нагадаємо, зйомки 4 сезону МайстерШеф. Професіонали стартували в павільйоні в середині листопада і продовжаться до кінця січня.

Майстерність професійних кухарів цього сезону оцінюватимуть незмінні судді проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Саме зміни у зовнішності Ярославського здивували деяких глядачів. А саме – довгі вуса. Шанувальники «МастерШеф» шуткують, що Ярославський «косплеїть» Тараса Шавченка, а дехто різко заявляє: «Володимире! Збрийте ті вуса… Ну,не личать вони вам!».

Інші ж закликають до поваги: «Захоче - сам збриє, не ваші вуса - не вам вирішувати».

«В новому сезоні ніщо мене так не здивує, як вуса пана Володимира», «На Сальвадора Далі більше схожий», «На Будьоного», «Раніше на Леніна був схожий», - діляться своїми спостереженнями українці.

Нагадаємо, раніше глядачів "МастерШеф" також здивув новий голос Ектора.

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