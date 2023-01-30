Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася кадрами з незвичайної фотосесії біля маяка.

Як виявилося, ця фотосесія – це відсилання до пісні гурту The Hardkiss "Маяк". На нових фотографіях Юлія зафіксована в цікавій локації в темряві, а за її спиною видно високий маяк, що світиться. Перед камерою зірка з'явилася в незвичайній зеленій сукні закритого фасону, яка підкреслила її форми. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Саніна написала: "The Lighthouse". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Рок - це емоції. А у Hardkiss, на жаль, емоції тільки у Юлі".

"Відчуваю, що концерт буде на Майдані".

"Яка гарненька".

"Ви, неймовірно красива!"

"Юлія красуня".

"Моя красива дівчинка".

"Дуже атмосферно!".

"З потужним поверненням".

"Розкішна".

"Де це знаходиться, цікаво, може хтось дізнався?".

"Підкажіть, де цей маяк знаходиться?".

"Ви, як завжди, дуже чарівні".

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