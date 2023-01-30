Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами из необычной фотосессии возле маяка.
Как оказалось, эта фотосессия – это как бы отсылка к песне группы The Hardkiss "Маяк". На новых фотографиях Юлия запечатлена в интересной локации в темноте, а за ее спиной видно высокий светящийся маяк. Перед камерой звезда пояивлась в необычном зеленом платье закрытого фасона, которое подчеркнуло ее формы. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Санина написала: "The Lighthouse". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Рок – это эмоции. А у Hardkiss, к сожалению, эмоции только у Юли".
"Чувствую, что концерт будет на Майдане".
"Какая хорошенькая".
"Вы, невероятно красивая!".
"Юлия красотка".
"Моя красивая девочка".
"Очень атмосферно!".
"С мощным возвращением".
"Роскошная".
"Где это находится, интересно, может кто-нибудь узнал?".
"Подскажите, где этот маяк находится?".
"Вы, как всегда, очень очаровательны".
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