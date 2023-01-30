Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка виклала незвичайне відео, яким нагадала про героїв Крут.

Як видно, у новому відео Христина показала два окремі сюжети – в одній частині можна побачити, як вона пронизливо співає на сцені свою пісню "Стежечка". У другій частині вона показала фрагменти фільму про героїв Крут. За словами артистки, українці непереможні, але росіяни цього не розуміють чи не хочуть у це вірити.

"Подвиг, біль і вічна пам’ять, вічна слава. Крути 1918. Ми не маємо забувати про історію. Вони живуть в ілюзії, що можуть нас перемогти. Вони не знають, хто ми. Або знають і не вірять. Історія – приклад сили та відваги українців. Сьогоднішні ми – ще сильніші. Бій за майбутнє. Пам‘ятаємо", - підписала публікацію Соловій.

Українці не залишили поза увагою таку публікацію співачки та почали коментувати:

"Доню, ти ангел України!".

"Біль і туга за хлопцями тоді і зараз".

"А мене серце".

"Вони билися, щоб ми перемогли".

"Тяжка і складна наша стежка".

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