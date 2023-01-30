Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька знімків, на яких показала лаштунки її масштабних концертів та яскравих шоу.

Як виявилося, під час підготовки до концертів та репетицій Світлана виглядає так епатажно та спокусливо, як на публіці. За лаштунками залишається зовсім інший її образ. Так, на нових фото артистка показала, як виглядає – тут вона у обвислому спортивному вбранні, а на її голові видно кумедну жовту панамку. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Лобода розповіла про найближчі концерти в Казахстані: "Починаємо готуватися до подій! 31.01 Ташкент – tour. 2.02 Сімей – tour. 4.02 Астана – tour. 3.02 ПРЕМ'ЄРА – ??". шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо 3 лютого".

"Ташкент рік чекає".

"Які класні фото, шалено чекаємо на вас у Казахстані"

"Астана чекає".

"Дуже чекаємо на нову пісню, і бажаємо успішних концертів".

"Щастить же Казахстану! Хоч бери квиток і лети".

"Там же і Киргизія поряд?".

"Нарешті зайнялася своєю справою - концертами".

"Ташкент чекає".

"Ми чекаємо з нетерпінням".

Нагадаємо, "Як же я рада": Онуфрійчук з "Танців з зірками" показала теплі кадри, кого зустріла у рідному селі.

Як повідомляла Politeka, Лідер "Бумбокс" Хливнюк заінтригував долею легендарних хітів: "Те що зробити...".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" зізналася, чому приховує коханого після проекту: "Вже нарозповідалася".