Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне фото з маленьким сином Єлисеєм і розповіла, як малюк уперше став на ковзани.

Як виявилося, Сніжана разом з Єлисеєм провели вихідний на ковзанці, вони обоє одягли ковзани і, судячи з усмішок на обличчях, весело провели час. Як видно, для такого виду дозвілля дружина музиканта обрала відповідний образ – на ній темне спортивне вбрання та яскрава рожева шапка. Маленького сина дбайлива мама теж вбрала, щоб було тепло та зручно.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "Неділя. Пробує щось новеньке. Я теж дуже давно не стояла на ковзанах. Ніжки трохи здивувалися, а потім отримали задоволення. А ви знаєте, що коли пробуєш щось новеньке, то твоя енергія зростає. , розширюється. Науково доведено! Чому? Тому що тіло дивується! Енергія підбадьорює тіло. І зростає сила!".

Українці не пройшли повз і ту ж таки почали коментувати нове фото Сніжани:

"Які класні".

"Який же він гарненький!".

"Супер!".

"Які ви класні. Як перше катання? Синочку сподобалося?".

"Молодці, всебічно розвиваєте синочка. Також дуже давно не каталися на ковзанах, хотілося б це виправити".

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