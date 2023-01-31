Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатіка, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала кумедне відео зі своїми зірковими подружками.

Як видно, Ліда зібралася разом зі співаками Мішель Андраде та MamaRika (Настя Кочетова). Видно, що дівчата причепурилися і перебувають у відмінному настрої, вони пританцьовують і веселяться. Перед камерою Ліда з'явилася у незвичайному образі – на ній джинси та вкорочена помаранчева блуза. Мішель прийшла на зустріч у темних штанах та незвичайній туніці-піджаку у відкритих плечах, а Настя найскромніша – на ній джинси та темна футболка-оверсайз.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Зібралися з дівчатами побажати вам крутого та мирного тижня!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео дівчат:

"Наші красуні. Мирного життя".

"Ви дівчатка супер".

"Красуні".

"І вам тихе небо".

"Спасибі вам".

"Які ви гарні".

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