Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила забавное видео со своими звездными подружками.

Как видно, Лида собралась вместе с певицами Мишель Андраде и MamaRika (Настя Кочетова). Видно, что девушки принарядились и пребывают в отличном расположении духа, они пританцовывают и веселятся. Перед камерой Лида появилась в необычном образе – на ней джинсы и укороченная оранжевая блуза. Мишель пришла на встречу в темных брюках и необычной тунике-пиджаке в открытыми плечами, а Настя самая скромная – на ней джинсы и темная футболка-оверсайз.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Собрались с девушками пожелать вам крутой и мирной недели!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео девушек:

"Наши красотки. Мирной жизни".

"Вы девочки супер".

"Красавицы".

"И вам тихого неба".

"Спасибо вам".

"Какие вы красивые".

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