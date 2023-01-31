З фанатами Олександра Зарицька поділилася селфі, на яких позує без тональної основи, пудри – на її обличчі взагалі нема ні грама макіяжу.

Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька за останні роки своєї кар'єри сильно змінилася. Після участі у шоу "Танці із зірками" дівчина скинула не один десяток зайвих кілограмів, звернулася до косметологів та інших б'юті-експертів. Цього разу вона похвалилася своїм зовнішнім виглядом без макіяжу та фотошопу.

Зокрема, артистка Олександра Зарицька раніше ділилася, що за час повномасштабної війни її зовнішність значно змінилася. Обличчя знаменитості виглядає втомленим. Тому виконавиця вирішила боротися із цією проблемою, тому записалася на масажі.

"Вже знаю кілька дівчат, які за моїми рекомендаціями пішли на масаж обличчя! Я присягаюся, у мене вже після другої процедури видно результат. Зараз покажу фото", - зауважила солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

З фанатами вона поділилася селфі, на яких позує без тональної основи, пудри – на її обличчі взагалі немає ні грама косметики, і за її запевненням кадри не оброблені фільтратами.

Як зазначила співачка Олександра Зарицька , шкіра її обличчя стала більш підтягнутою та еластичною, а під очима зменшилися синці.

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