С фанатами Александра Зарицкая поделилась селфи, на которых позирует без тональной основы, пудры - на ее лице вообще нет ни грамма макияжа.

Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая за последние годы своей карьеры сильно преобразилась. После участия в шоу "Танцы со звездами" девушка сбросила не один десяток лишних килограммов, обратилась к косметологами и другим бьюти-экспертам. В этот раз она похвасталась своим внешним видом без макияжа и фотошопа.

В частности, артистка Александра Зарицкая ранее делилась, что за время полномасштабной войны ее внешность изрядно изменилась. Лицо знаменитости выглядит усталым. Поэтому исполнительница решила бороться с этой проблемой, поэтому записалась на массажи.

"Уже знаю несколько девушек, которые по моим рекомендациям пошли на массаж лица! Я клянусь, у меня уже после второй процедуры видно результат. Сейчас покажу фото", - отметила солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

С фанатами она поделилась селфи, на которых позирует без тональной основы, пудры - на ее лице вообще нет ни грамма косметики, и по ее уверению кадры не обработаны фильтратами.

Как отметила певица Александра Зарицкая, кожа ее лица стала более подтянутой и эластичной, а под глазами уменьшились синяки.

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