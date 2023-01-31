Співачка Тіна Кароль у свій день народження, кілька днів тому, розповіла про те, що готова представити разом із популярним брендом спеціальну колекцію одягу. Кароль також зняла фотосесію у Києві під час відключення світла та повітряної тривоги.

Справа в тому, що Кароль вирішила зібрати кошти на допомогу жінкам, які служать у ЗСУ.

38-річна зірка вирішила також показати кілька кадрів, позуючи в балаклаві чорного кольору. Представлена ​​колекція називається "Вільні створювати одну історію".

У мережі висловили свою думку щодо чергового образу Кароль:

«Улюблюємо; Наша зірочка Україночка ❤️ дуже красиво!; Найкраща; Красуня; Квітка моя 🥰😍🪐; Неймовірна!❤️; Дуже круто!;

Яка ж; Люблю 😍; Дуже красиво! ❤️😍; Найкраща!; дивно, але не смішно; це так дивно виглядає; вона і без макіяжу прекрасна, тут не посперечаєшся; Подивіться її без макіяжу і тоді побачите справжню квіточку».

Також ми писали, фан-клуб артистки в Instagram опублікували її фото та написали зворушливе привітання.

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